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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:52
Ну вот, очередные "покращення" - теперь не хотят начислять кешбек за приглашение. Написал в поддержку, ответ банальный - не скачано по ссылке (хотя сам его скачивал). В общем кто-то уже зажрался, не успев взлететь.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
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Anadonta
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:24
Anadonta написав:
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.
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Adast
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41
Adast написав: Anadonta написав:
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.
В СпортЛайфе можно договориться оплатить частями, и с отсрочкой
Например, седня 5550 и через 2..3 недели 5550. Или оплатить 2 картами: своей и жены
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 лис, 2020 21:17
Всем спасибо!
На днях проверю. Надеюсь, МСС окажется кошерным...
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Anadonta
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Додано: Чет 12 лис, 2020 11:45
Кто-то в курсе, какие деньги расходуются при оплате в первую очередь - кредитные или свои?
Вчера загнал на счёт немного для оплаты абонемента в Спортлайф, а сегодня банк расщедрился и открыл кредитную линию на 20 тыс. грн. (при открытии карты банк в лимите отказал, а вчера я подал новую заявку через приложение).
Думаю теперь свои перед оплатой перекинуть на счёт в другом банке...
Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?
Востаннє редагувалось Anadonta
в Чет 12 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Anadonta
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Додано: Чет 12 лис, 2020 11:47
Anadonta написав:
Кто-то в курсе, какие деньги расходуются при оплате в первую очередь - кредитные или свои?
Свои, конечно. Разве бывает по-другому?
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ingtrans
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