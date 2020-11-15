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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:52

Ну вот, очередные "покращення" - теперь не хотят начислять кешбек за приглашение. Написал в поддержку, ответ банальный - не скачано по ссылке (хотя сам его скачивал). В общем кто-то уже зажрался, не успев взлететь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15

Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:24

  Anadonta написав:Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?

Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41

  Adast написав:
  Anadonta написав:Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?

Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.

В СпортЛайфе можно договориться оплатить частями, и с отсрочкой :)
Например, седня 5550 и через 2..3 недели 5550. Или оплатить 2 картами: своей и жены
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:17

Всем спасибо!
На днях проверю. Надеюсь, МСС окажется кошерным...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:45

Кто-то в курсе, какие деньги расходуются при оплате в первую очередь - кредитные или свои?
Вчера загнал на счёт немного для оплаты абонемента в Спортлайф, а сегодня банк расщедрился и открыл кредитную линию на 20 тыс. грн. (при открытии карты банк в лимите отказал, а вчера я подал новую заявку через приложение).
Думаю теперь свои перед оплатой перекинуть на счёт в другом банке...
Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 12 лис, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:47

Re: ОКСІ БАНК

  Anadonta написав:Кто-то в курсе, какие деньги расходуются при оплате в первую очередь - кредитные или свои?

Свои, конечно. Разве бывает по-другому?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:02

  Anadonta написав:Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?

На шару всі варіанти.
СЕП до 10к шаровий - далі по 0,75%.



  ingtrans написав:Свои, конечно. Разве бывает по-другому?

Буває.
Картка Вікенд ТАСа.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:57

Re: ОКСІ БАНК

Прислали в вайбер
Власники картки sportbank отримають чемпіонську НАГОРОДУ – десерт від Salateira.

Умови дуже прості:
1) оплачуй карткою sportbank замовлення в Salateira на суму від 300 грн.;
2) повідом касиру промокод SPORTBANK або введи його на сайті чи в додатку Salateira при оформленні замовлення;
3) отримай у ПОДАРУНОК улюблений малиновий нуаж або тирамісу.

Акція триває з 15.11.2020 по 31.12.2020

Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:01

Re: ОКСІ БАНК

  chipmunk написав:Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?

Не індивідуальне за неюзання.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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