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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06
chipmunk написав:
Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Индивидуально. Салитером наградили. Смачного
... делайте хоть что-нибудь!
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