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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06
chipmunk написав:
Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Индивидуально. Салитером наградили. Смачного
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22
chipmunk написав:
Прислали в вайбер Власники картки sportbank отримають чемпіонську НАГОРОДУ – десерт від Salateira. Умови дуже прості: 1) оплачуй карткою sportbank замовлення в Salateira на суму від 300 грн.; 2) повідом касиру промокод SPORTBANK або введи його на сайті чи в додатку Salateira при оформленні замовлення; 3) отримай у ПОДАРУНОК улюблений малиновий нуаж або тирамісу. Акція триває з 15.11.2020 по 31.12.2020 Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Мне ничего не приходило подобного, видимо выборочная рассылка.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
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