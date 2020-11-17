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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06

Re: ОКСІ БАНК

  chipmunk написав:Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?

Индивидуально. Салитером наградили. Смачного :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22

  chipmunk написав:Прислали в вайбер Власники картки sportbank отримають чемпіонську НАГОРОДУ – десерт від Salateira. Умови дуже прості: 1) оплачуй карткою sportbank замовлення в Salateira на суму від 300 грн.; 2) повідом касиру промокод SPORTBANK або введи його на сайті чи в додатку Salateira при оформленні замовлення; 3) отримай у ПОДАРУНОК улюблений малиновий нуаж або тирамісу. Акція триває з 15.11.2020 по 31.12.2020 Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?

Мне ничего не приходило подобного, видимо выборочная рассылка.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08

Re: ОКСІ БАНК

+ бесплатное пополнение в терминалах ibox и easypayЗображення

Upd. Пост снесли. Выкатили новый, но без ibox и easypay.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:29

  KVV написав:
  Anadonta написав:Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?

На шару всі варіанти.
СЕП до 10к шаровий - далі по 0,75%.

А СЕП тут взагалі працює? Ще влітку пробував слати - одразу проходило скасування операції і гроші поверталися назад, зараз спробував - досі та сама історія. Реквізити вірні - копіпастив з перевіреного шаблону у іншій банці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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відправив Леську у Фарс. Результат доложу.
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