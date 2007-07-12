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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06

Re: ОКСІ БАНК

  chipmunk написав:Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?

Индивидуально. Салитером наградили. Смачного :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22

  chipmunk написав:Прислали в вайбер Власники картки sportbank отримають чемпіонську НАГОРОДУ – десерт від Salateira. Умови дуже прості: 1) оплачуй карткою sportbank замовлення в Salateira на суму від 300 грн.; 2) повідом касиру промокод SPORTBANK або введи його на сайті чи в додатку Salateira при оформленні замовлення; 3) отримай у ПОДАРУНОК улюблений малиновий нуаж або тирамісу. Акція триває з 15.11.2020 по 31.12.2020 Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?

Мне ничего не приходило подобного, видимо выборочная рассылка.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08

Re: ОКСІ БАНК

+ бесплатное пополнение в терминалах ibox и easypayЗображення

Upd. Пост снесли. Выкатили новый, но без ibox и easypay.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:29

  KVV написав:
  Anadonta написав:Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?

На шару всі варіанти.
СЕП до 10к шаровий - далі по 0,75%.

А СЕП тут взагалі працює? Ще влітку пробував слати - одразу проходило скасування операції і гроші поверталися назад, зараз спробував - досі та сама історія. Реквізити вірні - копіпастив з перевіреного шаблону у іншій банці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:45

klug
відправив Леську у Фарс. Результат доложу.

UPD
Прийшла.
На все про все трохи більше години.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:26

  KVV написав:klug
відправив Леську у Фарс. Результат доложу.

UPD
Прийшла.
На все про все трохи більше години.

Дякую. Мене миттєво завертає. Пробував слати на ТАС та Мегу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:48

Просветите, кто в курсе.
Сегодня совершил оплату в размере 10 тыс. грн. с карты. Приложение пишет, что за покупку начислено 1000 грн. кешбека. При этом в разделе кешбек отражается сумма 550 грн., которые обещают выплатить в конце месяца.
Был уверен, что начислят только 550 грн., но теперь зародилась надежда - может остальные 450 грн. не сгорают, а переносятся на следующий месяц?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09

  Anadonta написав:Просветите, кто в курсе.
Сегодня совершил оплату в размере 10 тыс. грн. с карты. Приложение пишет, что за покупку начислено 1000 грн. кешбека. При этом в разделе кешбек отражается сумма 550 грн., которые обещают выплатить в конце месяца.
Был уверен, что начислят только 550 грн., но теперь зародилась надежда - может остальные 450 грн. не сгорают, а переносятся на следующий месяц?

Оставьте ваши надежды. Получите 30 ноября 446.77 грн. чистыми (= 555 грязными) и ни копейкой больше. Следующий месяц начнете с 0 и сегодняшняя покупка никак в следующем месяце не учтется
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:57

Flamingo

Спасибо!
Жаль, убили вы мою надежду... :cry:
Я так понимаю, что и около 50 грн. кешбека, которые болтались ещё с сентября, тоже сгорают.
Anadonta
 
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