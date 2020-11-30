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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06
chipmunk написав:
Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Индивидуально. Салитером наградили. Смачного
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 лис, 2020 12:22
chipmunk написав:
Прислали в вайбер Власники картки sportbank отримають чемпіонську НАГОРОДУ – десерт від Salateira. Умови дуже прості: 1) оплачуй карткою sportbank замовлення в Salateira на суму від 300 грн.; 2) повідом касиру промокод SPORTBANK або введи його на сайті чи в додатку Salateira при оформленні замовлення; 3) отримай у ПОДАРУНОК улюблений малиновий нуаж або тирамісу. Акція триває з 15.11.2020 по 31.12.2020 Це щось індивідуальне за неюзання картки чи всім дають?
Мне ничего не приходило подобного, видимо выборочная рассылка.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
+ бесплатное пополнение в терминалах ibox и easypay
Upd. Пост снесли. Выкатили новый, но без ibox и easypay.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:29
KVV написав: Anadonta написав:
Кстати, как выйти бесплатно - СЭПом, "толкнуть" или "тянуть"?
На шару всі варіанти.
СЕП до 10к шаровий - далі по 0,75%.
А СЕП тут взагалі працює? Ще влітку пробував слати - одразу проходило скасування операції і гроші поверталися назад, зараз спробував - досі та сама історія. Реквізити вірні - копіпастив з перевіреного шаблону у іншій банці.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 18 лис, 2020 16:45
klug
відправив Леську у Фарс. Результат доложу.
UPD
Прийшла.
На все про все трохи більше години.
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KVV
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Додано: Сер 18 лис, 2020 20:26
KVV написав:klug
відправив Леську у Фарс. Результат доложу.
UPD
Прийшла.
На все про все трохи більше години.
Дякую. Мене миттєво завертає. Пробував слати на ТАС та Мегу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:48
Просветите, кто в курсе.
Сегодня совершил оплату в размере 10 тыс. грн. с карты. Приложение пишет, что за покупку начислено 1000 грн. кешбека. При этом в разделе кешбек отражается сумма 550 грн., которые обещают выплатить в конце месяца.
Был уверен, что начислят только 550 грн., но теперь зародилась надежда - может остальные 450 грн. не сгорают, а переносятся на следующий месяц?
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Anadonta
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:09
Anadonta написав:
Просветите, кто в курсе.
Сегодня совершил оплату в размере 10 тыс. грн. с карты. Приложение пишет, что за покупку начислено 1000 грн. кешбека. При этом в разделе кешбек отражается сумма 550 грн., которые обещают выплатить в конце месяца.
Был уверен, что начислят только 550 грн., но теперь зародилась надежда - может остальные 450 грн. не сгорают, а переносятся на следующий месяц?
Оставьте ваши надежды. Получите 30 ноября 446.77 грн. чистыми (= 555 грязными) и ни копейкой больше. Следующий месяц начнете с 0 и сегодняшняя покупка никак в следующем месяце не учтется
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:57
Flamingo
Спасибо!
Жаль, убили вы мою надежду...
Я так понимаю, что и около 50 грн. кешбека, которые болтались ещё с сентября, тоже сгорают.
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Anadonta
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