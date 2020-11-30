|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:18
unknownurl написав:
Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]
А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:49
lloydbanksua написав: unknownurl написав:
Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]
А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.
Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03
unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:18
ramzes4 написав:unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
Спорт, как всегда.
За кредитные и собственные - 10%
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:24
klug написав:
Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?
Переустановил приложение - все заработало. 10% так и осталось, за свои и кредитные.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2445
|81676
|
|
|44492
|5425084
|
|
|17720
|2492207
|
|