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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:18

  unknownurl написав:Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]

А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:49

  lloydbanksua написав:
  unknownurl написав:Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]

А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.

Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03

Re: ОКСІ БАНК

unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:18

Re: ОКСІ БАНК

ramzes4 написав:unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
Спорт, как всегда.
За кредитные и собственные - 10%
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:24

  klug написав: Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?

Переустановил приложение - все заработало. 10% так и осталось, за свои и кредитные.
lloydbanksua
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Повідомлень: 338
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