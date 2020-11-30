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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 08:18
unknownurl написав:
Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]
А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:49
lloydbanksua написав: unknownurl написав:
Не густо, ещё и невыведенный кешбек с прошлой версии приложения пропал или просто не отображается...[@image@]
А у меня после обновления приложения "новый" кешбек просто висит - вечная загрузка, категории не могу выбрать соответсвенно.
Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:03
unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:18
ramzes4 написав:unknownurl, а четвертая категория для выбора какая?
Спорт, как всегда.
За кредитные и собственные - 10%
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unknownurl
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:24
klug написав:
Аналогічно. І ще, на спорт-катнгорії за кредитні та власні однаковий кишмиш чи ліміт уже можна тут закривати?
Переустановил приложение - все заработало. 10% так и осталось, за свои и кредитные.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:07
lloydbanksua написав:
Переустановил приложение - все заработало.
Зачем же так жёстко? Можно было просто выйти и зайти
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Vorlon
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:45
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Переустановил приложение - все заработало.
Зачем же так жёстко? Можно было просто выйти и зайти
вот не работало - выйти и зайти. Причем много раз не работало. Даже перезагружал телефон - колесико все крутилось. А вот после сообщения lloydbanksua - переустановил - взлетело
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:46
Vorlon написав: lloydbanksua написав:
Переустановил приложение - все заработало.
Зачем же так жёстко? Можно было просто выйти и зайти
У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло.
Они хоть у всех одинаковые?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:51
Flamingo написав:
вот не работало - выйти и зайти. Причем много раз не работало. Даже перезагружал телефон - колесико все крутилось. А вот после сообщения lloydbanksua - переустановил - взлетело
Таки да. Помогло только очистить все данные приложение (та же переустановка в принципе).
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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