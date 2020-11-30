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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:33
В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
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