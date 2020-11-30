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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:33
В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
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anis
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:28
anis написав:
В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
Мне переустановка помогла.
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Искатель
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:43
Искатель написав:
У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?
Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:32
lloydbanksua написав: Искатель написав:
У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?
Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
Был бы хоть повышенным за кред.средства, а так вообще 1% по всем без вариантов.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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