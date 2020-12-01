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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:33

Re: ОКСІ БАНК

В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:28

  anis написав:В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((

Мне переустановка помогла.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:43

  Искатель написав: У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?

Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:32

Re: ОКСІ БАНК

lloydbanksua написав:
  Искатель написав: У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?

Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
Был бы хоть повышенным за кред.средства, а так вообще 1% по всем без вариантов.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:01

Re: ОКСІ БАНК

Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:47

  chipmunk написав:Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...

Маловероятно...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49

  chipmunk написав:Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...

Фактически это уже лучше, чем было. Начали они фактически с кешбэка 10% только за спорт, потом стали добавлять свои категории без возможности выбора, теперь добавили возможность выбора. Так что в целом есть тенденция к улучшению. Но, ИМХО, дальше улучшения будут ограничиваться разве что расширением категорий кешбэка и партнерских кешбэков. В то, что перейдут на равные или бОльшие проценты за кредитные, не верю. Здесь уже monobank задал тренд и его последователи вряд ли от него отойдут. Хотя изменение принципа, наверное, расширило бы клиентскую базу.
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ingtrans
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