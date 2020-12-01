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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:33
В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:28
anis написав:
В моем случае ни очистка кеша, ни всех данных, ни перестановка, ничего не решила.
категории выбрать нельзя.
Поддержка ошибку видит, пока сроков нет((
Мне переустановка помогла.
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Искатель
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:43
Искатель написав:
У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?
Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:32
lloydbanksua написав: Искатель написав:
У меня она, конечно, на полке лежит,но вот стало интересно, что за новые категории кешбэка, а там только колесико крутится - и все. Вышел-зашел - не помогло. Они хоть у всех одинаковые?
Ничего интересного нет в "новом кешбеке" - сделали, как должно было быть изначально, что самому выводить теперь можно и категории дополнительные выбрать. На счет доп. категорий - ничего особенного, только спорт и остается.
Был бы хоть повышенным за кред.средства, а так вообще 1% по всем без вариантов.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:01
Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...
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chipmunk
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:47
chipmunk написав:
Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...
Маловероятно...
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lloydbanksua
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:49
chipmunk написав:
Сподівання лиш на те, що це фальстарт, а далі буде краще. Бо почали з того, чим закінчив моня...
Фактически это уже лучше, чем было. Начали они фактически с кешбэка 10% только за спорт, потом стали добавлять свои категории без возможности выбора, теперь добавили возможность выбора. Так что в целом есть тенденция к улучшению. Но, ИМХО, дальше улучшения будут ограничиваться разве что расширением категорий кешбэка и партнерских кешбэков. В то, что перейдут на равные или бОльшие проценты за кредитные, не верю. Здесь уже monobank задал тренд и его последователи вряд ли от него отойдут. Хотя изменение принципа, наверное, расширило бы клиентскую базу.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:41
Утром тоже крутило в выборе КБ. Плюнул.
Сейчас зашел - уже пофиксили.
Можно не переустанавливать.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:27
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
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Искатель
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:31
Искатель написав:
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
В апликухе зайти в КБ и квиташку и все увидеть
... делайте хоть что-нибудь!
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