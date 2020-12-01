|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:35
Искатель написав:
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
Пишите в поддержку. По спорту доначисляли вручную по фото чека торговой точки.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91204
|10795093
|
Сер 02 гру, 2020 19:19
cohan
|
|17727
|2494438
|
Сер 02 гру, 2020 16:52
lel
|
|991
|143221
|
|