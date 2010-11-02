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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:35

  Искатель написав:Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.

А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?

Пишите в поддержку. По спорту доначисляли вручную по фото чека торговой точки.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45

  Искатель написав:Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.

А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?

Не Амазон часом? Бо хочу там книжку купити та ось думаю чи дадуть тут кешбек :roll:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45

  miltador написав:
  Искатель написав:Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.

А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?

Не Амазон часом? Бо хочу там книжку купити та ось думаю чи дадуть тут кешбек :roll:

Нет, не Амазон :) Магазин канцтоваров. Один из самых популярных МСС-кодов 5943. Тут не вошло ((
Кстати, глянул: у А-банка - та же история. Только у Аллы нормальный набор.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:54

З додатку:

Книги -- книжкові магазини, канцелярські магазини видавничі та поліграфічні послуги, газетні кіоски
МСС: 2741, 5111, 5192, 5942, 5994.

Амазон (5942) має окешбечитись.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:03

Re: ОКСІ БАНК

miltador написав:З додатку:

Книги -- книжкові магазини, канцелярські магазини видавничі та поліграфічні послуги, газетні кіоски
МСС: 2741, 5111, 5192, 5942, 5994.

Амазон (5942) має окешбечитись.
Амазон проходит по книгам
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:39

Ну, кому Амазон интересен, то да. Мне была интересна категория, где магазины канцтоваров входят, т.к. постоянно там покупки.А тут такой облом.
Интересно, а если на поддержку настучать, мол, "добавьте кошерный МСС", даст что-то?
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