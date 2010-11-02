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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:35
Искатель написав:
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
Пишите в поддержку. По спорту доначисляли вручную по фото чека торговой точки.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45
Искатель написав:
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
Не Амазон часом? Бо хочу там книжку купити та ось думаю чи дадуть тут кешбек
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:45
miltador написав: Искатель написав:
Ну что... Первый блин - комом.
Выбрал категорию "Книги", расплатился картой в магазине, где всегда категория прокатывала... Выдало "Прочее"(!) и ничего не начислило.
А где, интересно, можно увидеть или узнать перечень МСС-кодов? Звонить на "горячку"? Или есть где-то на сайте?
Не Амазон часом? Бо хочу там книжку купити та ось думаю чи дадуть тут кешбек
Нет, не Амазон
Магазин канцтоваров. Один из самых популярных МСС-кодов 5943. Тут не вошло ((
Кстати, глянул: у А-банка - та же история. Только у Аллы нормальный набор.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:54
З додатку:
Книги -- книжкові магазини, канцелярські магазини видавничі та поліграфічні послуги, газетні кіоски
МСС: 2741, 5111, 5192, 5942, 5994.
Амазон (5942) має окешбечитись.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:03
miltador написав:З додатку:
Книги -- книжкові магазини, канцелярські магазини видавничі та поліграфічні послуги, газетні кіоски
МСС: 2741, 5111, 5192, 5942, 5994.
Амазон (5942) має окешбечитись.
Амазон проходит по книгам
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 02 гру, 2020 23:39
Ну, кому Амазон интересен, то да. Мне была интересна категория, где магазины канцтоваров входят, т.к. постоянно там покупки.А тут такой облом.
Интересно, а если на поддержку настучать, мол, "добавьте кошерный МСС", даст что-то?
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