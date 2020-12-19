miltador написав:З'явились тарифи по карткам ТАСКОМБАНКУ. З відмінностей від ОКСІ БАНКУ: - Visa Rewards замість Mastercard - прибраний з тарифів Спорт кешбек Інше +\- те саме наче... P.S. Напевно пора нову тему відкривати для спортбанку...
Интересно, а они с Окси окончательно перейдут или будут "параллельно" с ТАСом работать? P.s. я говорил ранее, что будут "покращення", но не думал, что настолько)
C 19 января: - комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank. - снятие налички более 5 раз - 2% - пополнение моб. счета более 10 раз - 2% - процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету для ОКСИ. Для ТАС - 2%, - без изменений. Источник: https://sportbank.com.ua/oferts_list
Востаннє редагувалось unknownurl в Нед 20 гру, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl написав:C 19 января: - комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank. - снятие налички более 5 раз - 2% - пополнение моб. счета более 10 раз - 2% - процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету. Для ТАС - 2%, - без изменений.
unknownurl написав:C 19 января: - комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank. - снятие налички более 5 раз - 2% - пополнение моб. счета более 10 раз - 2% - процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету. Для ТАС - 2%, - без изменений. Источник: https://sportbank.com.ua/oferts_list
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