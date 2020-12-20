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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 05:13

  lloydbanksua написав:
  miltador написав:З'явились тарифи по карткам ТАСКОМБАНКУ. З відмінностей від ОКСІ БАНКУ: - Visa Rewards замість Mastercard - прибраний з тарифів Спорт кешбек Інше +\- те саме наче... P.S. Напевно пора нову тему відкривати для спортбанку...

Интересно, а они с Окси окончательно перейдут или будут "параллельно" с ТАСом работать?
P.s. я говорил ранее, что будут "покращення", но не думал, что настолько)

Спортсмени сіли на шпагат:
Також ми продовжуємо працювати з Оксі Банком

https://minfin.com.ua/ua/2020/11/03/55024898/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 07:54

Re: ОКСІ БАНК

Без спорткешбеку картка нецікава.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:46

  Кочевник написав:Без спорткешбеку картка нецікава.

А раньше многие жаловались, что со спорткешбэком карта неинтересная. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:52

Re: ОКСІ БАНК

C 19 января:
- комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank.
- снятие налички более 5 раз - 2%
- пополнение моб. счета более 10 раз - 2%
- процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету для ОКСИ. Для ТАС - 2%, - без изменений.
Источник: https://sportbank.com.ua/oferts_list
Востаннє редагувалось unknownurl в Нед 20 гру, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:04

Re: ОКСІ БАНК

  unknownurl написав:C 19 января:
- комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank.
- снятие налички более 5 раз - 2%
- пополнение моб. счета более 10 раз - 2%
- процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету. Для ТАС - 2%, - без изменений.

Переполох, ох, ох!
Бобік здох!
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:15

  unknownurl написав:C 19 января:
- комиссия за первые 10 P2P переводов в месяц - 0%, далее - 2%. Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank.
- снятие налички более 5 раз - 2%
- пополнение моб. счета более 10 раз - 2%
- процент на остаток 1.8% годовых при условии более 100 грн на счету. Для ТАС - 2%, - без изменений.
Источник: https://sportbank.com.ua/oferts_list

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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:21

Re: ОКСІ БАНК

  unknownurl написав:C 19 января

детский сад какой-то, а не банка :P :P
Они хоть счетчики предоставленных своих услуг сделают или нуна будИт перед каждой очередной попыткой в чате консультироваться? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:43

  clientage написав:детский сад какой-то, а не банка :P :P
Они хоть счетчики предоставленных своих услуг сделают или нуна будИт перед каждой очередной попыткой в чате консультироваться? :mrgreen:

Ага, щас.
Так же как и расход годового лимита, который виден только горячке, и который озвучивают через несколько часов после запроса )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:45

Re: ОКСІ БАНК

Не долго были неограниченные бесплатные p2p переводы. На старте проекта вообще все P2P переводы были 0.75% + 2 грн.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:00

А мне интересна карта спорткешбэком.
Остальное тут мелочи.
rollo
 
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