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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:37
Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54
guntherhouse777 написав:
Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
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mustbe
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