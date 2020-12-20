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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:37

Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4609
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 317 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54

  guntherhouse777 написав:Будем дергать тогда все, что свыше 10к.

Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
mustbe
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Повідомлень: 4976
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 464 раз.
 
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  #<1 ... 91929394
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