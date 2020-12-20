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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54
Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:08
Как транзитная карта теперь будет не актуальна - значит ПУМБ будет вместо нее. А вот интересно, что это они резко нашли второго партнера, у Окси дела идут совсем плохо?
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