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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:37

Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4609
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Подякували: 317 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54

  guntherhouse777 написав:Будем дергать тогда все, что свыше 10к.

Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
mustbe
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Повідомлень: 4989
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Подякували: 467 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 08:08

Как транзитная карта теперь будет не актуальна - значит ПУМБ будет вместо нее. А вот интересно, что это они резко нашли второго партнера, у Окси дела идут совсем плохо?
lloydbanksua
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Повідомлень: 363
З нами з: 22.04.20
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:41

  Striker написав:Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank.
- снятие налички более 5 раз - 2%

Неужели появится нормальная (без кассы) тропинка с Плативок ТАСа?!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2262
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:44

ukrprom2014, нормальная -- эт пятиразовая? :mrgreen:
Лучше я один раз с Платівки или сбера 200К сниму у них в кассе, хай суетятся с наликом раз не умеют организовать р2р со своим процессингом то, бариигы :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33261
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2632 раз.
Подякували: 3918 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:21

clientage
А интересно будет ли овердрафт если приложением Спорта потянуть p2p с ТАС Плативки и эту же сумму сразу толкать дальше на ПУМБ или скунса?
Горячка бает что такой маневр КЛ не затронет...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2262
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 161 раз.
 
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