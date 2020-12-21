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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:37
Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
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guntherhouse777
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Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54
guntherhouse777 написав:
Будем дергать тогда все, что свыше 10к.
Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
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mustbe
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Додано: Пон 21 гру, 2020 08:08
Как транзитная карта теперь будет не актуальна - значит ПУМБ будет вместо нее. А вот интересно, что это они резко нашли второго партнера, у Окси дела идут совсем плохо?
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lloydbanksua
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:41
Striker написав:
Переводы ОКСИ <-> ТАС - без комиссии в рамках проекта Sportbank.
- снятие налички более 5 раз - 2%
Неужели появится нормальная (без кассы) тропинка с Плативок ТАСа?!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:44
ukrprom2014
, нормальная -- эт пятиразовая?
Лучше я один раз с Платівки или сбера 200К сниму у них в кассе, хай суетятся с наликом раз не умеют организовать р2р со своим процессингом то, бариигы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 22 гру, 2020 11:21
clientage
А интересно будет ли овердрафт если приложением Спорта потянуть p2p с ТАС Плативки и эту же сумму сразу толкать дальше на ПУМБ или скунса?
Горячка бает что такой маневр КЛ не затронет...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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