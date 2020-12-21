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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 22:54
Кстати - не факт.
Что спортсмены понимают под п2п ? Только операции своим свои сервисом ? Или любым ?
В правилах, как обычно, написано размыто
Додано: Пон 21 гру, 2020 08:08
Как транзитная карта теперь будет не актуальна - значит ПУМБ будет вместо нее. А вот интересно, что это они резко нашли второго партнера, у Окси дела идут совсем плохо?
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:41
Неужели появится нормальная (без кассы) тропинка с Плативок ТАСа?!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:44
ukrprom2014, нормальная -- эт пятиразовая?
Лучше я один раз с Платівки или сбера 200К сниму у них в кассе, хай суетятся с наликом раз не умеют организовать р2р со своим процессингом то, бариигы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 22 гру, 2020 11:21
clientage
А интересно будет ли овердрафт если приложением Спорта потянуть p2p с ТАС Плативки и эту же сумму сразу толкать дальше на ПУМБ или скунса?
Горячка языком бает что такой маневр КЛ не затронет, саппорт в Вайбере наоборот - зачисление до 3х дней...
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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