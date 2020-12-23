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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:38

  Andrew75 написав:Коллеги, скипассы в Буковеле со спортивным МСС идут?

В прошлом сезоне были "Развлечния"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2296
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:40

Зображення
Особенно умиляет снижения процента на остаток с 2% до 1.8% :lol:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:53

Adast Согласен, как-будто там сейчас кто-то хранит деньги после снижения с 12%) Или это они так переманивают на переход ТАС карт? :D
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:37

Re: ОКСІ БАНК

  Adast написав:умиляет снижения процента на остаток с 2% до 1.8%

В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:54

  ukrprom2014 написав:В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.

А ограничение в 10 переводов их тоже задевает, не знаете?
Adast
 
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