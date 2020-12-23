|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:38
Andrew75 написав:
Коллеги, скипассы в Буковеле со спортивным МСС идут?
В прошлом сезоне были "Развлечния"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:37
Adast написав:
умиляет снижения процента на остаток с 2% до 1.8%
В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:54
ukrprom2014 написав:
В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
А ограничение в 10 переводов их тоже задевает, не знаете?
-
Adast
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 04.06.20
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|91871
|10917746
|
|
|44975
|5509315
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18963
|2676496
|
|