ОКСІ БАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 12:38
Andrew75 написав:
Коллеги, скипассы в Буковеле со спортивным МСС идут?
В прошлом сезоне были "Развлечния"
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Adast
Повідомлень: 269
З нами з: 04.06.20
Подякував: 142 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:37
Adast написав:
умиляет снижения процента на остаток с 2% до 1.8%
В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 10:54
ukrprom2014 написав:
В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
А ограничение в 10 переводов их тоже задевает, не знаете?
Adast
Повідомлень: 269
З нами з: 04.06.20
Подякував: 142 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:51
Adast написав: ukrprom2014 написав:
В ТАСе Спортбанка оставила 2% пока.
А ограничение в 10 переводов их тоже задевает, не знаете?
Да, этот тариф действует для всех карт sportbank, независимо от эмитента карты.
unknownurl
Повідомлень: 292
З нами з: 01.10.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 70 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 17:12
Adast написав:
ограничение в 10 переводов их тоже задевает, не знаете?
Дюжина и там и там, но это не принципиально.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2321
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 168 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:40
Подскажите, кто в курсе - какой у банка регламент зачисления средств?
Сегодня утром отправил по СЭП платеж из ПроКредита - денег на счету до сих пор нет... До завтра нужно внести обязательный платеж. Если средства так и не зачислятся - потянуть с другой карты через приложение Sportbank?
Anadonta
Повідомлень: 962
З нами з: 25.11.12
Подякував: 167 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 гру, 2020 19:44
Anadonta написав:
До завтра нужно внести обязательный платеж
почалась фіолетова зона в регламенті
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viznach ... tnogo-roku
відповідно в зоні ризику
greenozon
Повідомлень: 10371
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 745 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
91909
10920411
44989
5511012
18296
2562758
Чет 24 гру, 2020 20:20 omb