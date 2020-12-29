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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:31
Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.
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AG_
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:37
AG_ написав:
Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.
Да, тута можно в Чате/Вайбере заказать выписку, но можно и переслать квиташку по нужной операции себе на мыло.
А в каком банке в апликухе есть выписка с датой операции и датой проводки, с блоками/холдами?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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