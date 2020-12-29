RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:31

Выписка кривая

Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.
AG_
 
Повідомлень: 58
З нами з: 30.09.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:37

  AG_ написав:Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.

Да, тута можно в Чате/Вайбере заказать выписку, но можно и переслать квиташку по нужной операции себе на мыло.
А в каком банке в апликухе есть выписка с датой операции и датой проводки, с блоками/холдами?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33334
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:13

Моно, Приват, Альфа, А-Банк показывают в приложении поступление денешь

Здесь же только текущая сумма на карточке и списания.
AG_
 
Повідомлень: 58
З нами з: 30.09.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:35

  AG_ написав:Моно, Приват, Альфа, А-Банк показывают в приложении поступление денешь

Здесь же только текущая сумма на карточке и списания.

Не поооонял.
Так же как и у Моно -- свайп вверх под текущей суммой остатка, и все там кликабельно: и приходы и расходы.
Ну спорные иконки:
зеленый + = приход,
синяя -> = своя р2р-толкашка,
рыжий х = чужая р2р-тянулка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33334
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:17

Расходы, вижу. Пополнений нет.
AG_
 
Повідомлень: 58
З нами з: 30.09.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:36

  AG_ написав:Расходы, вижу. Пополнений нет.

А как пополняете и когда?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33334
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2639 раз.
Подякували: 3926 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 93949596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ishvara, tarasum, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4508, 4509, 4510
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45092 5526612
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 18:44
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7486 1686519
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 18:03
Son of Sun
А-Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18376 2575580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 17:49
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3629)
30.12.2020 18:52
Рынок ОВГЗ (1715)
30.12.2020 18:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.