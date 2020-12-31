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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 22:31
Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.
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AG_
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:37
AG_ написав:
Коллеги, а нормально вообще что выписки нормальной нет в приложении (у меня iOS)?
Под картой только даты и списания.
Пополнения не отображаются, выписку за период сделать нельзя.
Все через поддеркжку в ручном режиме видимо нужно узнавать.
Загадочный банк.
Да, тута можно в Чате/Вайбере заказать выписку, но можно и переслать квиташку по нужной операции себе на мыло.
А в каком банке в апликухе есть выписка с датой операции и датой проводки, с блоками/холдами?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:13
Моно, Приват, Альфа, А-Банк показывают в приложении поступление денешь
Здесь же только текущая сумма на карточке и списания.
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AG_
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:35
AG_ написав:
Моно, Приват, Альфа, А-Банк показывают в приложении поступление денешь
Здесь же только текущая сумма на карточке и списания.
Не поооонял.
Так же как и у Моно -- свайп вверх под текущей суммой остатка, и все там кликабельно: и приходы и расходы.
Ну спорные иконки:
зеленый + = приход,
синяя -> = своя р2р-толкашка,
рыжий х = чужая р2р-тянулка
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:17
Расходы, вижу. Пополнений нет.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:36
AG_ написав:
Расходы, вижу. Пополнений нет.
А как пополняете и когда?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 02:55
У качків продовжують всихати мозок так біцуха. Цього місяця категорії ті самі, що і минулого
, але зрізали партнерський кишмиш, залишивши 5% лише на Ракету, а решта - 3%. Що може вирости на такому харчуванні? Хіба вони не розуміють, що тут необхідна посилена дієта, а вони ектоморфа посадили на сушку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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