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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:57
Как у банка с выдачей евро ?
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:54
lloydbanksua написав:Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
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unknownurl
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:21
unknownurl написав:
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
У ОКСИ совсем плохи дела?
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Adast
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