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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:57

Как у банка с выдачей евро ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12

Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:54

Re: ОКСІ БАНК

lloydbanksua написав:Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:21

  unknownurl написав:Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю

У ОКСИ совсем плохи дела?
Adast
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:16

  Adast написав:
  unknownurl написав:Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю

У ОКСИ совсем плохи дела?

Похоже на то.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:34

Re: ОКСІ БАНК

Adast написав:
  unknownurl написав:Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю

У ОКСИ совсем плохи дела?
Не, все с ОКСИ норм и в будущем они будут делить между собой клиентов.
Пока что набирают клиентов в ТАС, потом будут распределять случайным образом.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:41

  unknownurl написав:
lloydbanksua написав:Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю

Поддержка сказала, что можно в отделении. Но я хотел сделать перевыпуск - только через Новую Почту, т.е. платно. Бред. В моно, если что, без проблем можно перевыпуск сделать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:57

Похоже - пора выделять спортсменов в отдельную ветку.
Они уже не прибиты гвоздями к бестолковому Окси
mustbe
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