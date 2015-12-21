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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 14:57
Как у банка с выдачей евро ?
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:12
Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 10 січ, 2021 12:54
lloydbanksua написав:Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
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unknownurl
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:21
unknownurl написав:
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
У ОКСИ совсем плохи дела?
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Adast
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:16
Adast написав: unknownurl написав:
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
У ОКСИ совсем плохи дела?
Похоже на то.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:34
Adast написав: unknownurl написав:
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
У ОКСИ совсем плохи дела?
Не, все с ОКСИ норм и в будущем они будут делить между собой клиентов.
Пока что набирают клиентов в ТАС, потом будут распределять случайным образом.
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unknownurl
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:41
unknownurl написав:
lloydbanksua написав:Кто-то получал карту, эмитированную ТАСом? Через отделение случайно не выдают?
Сейчас спортбанк выпускает только карты, эмитентом которых является ТАС.
На счёт отделеней не знаю
Поддержка сказала, что можно в отделении. Но я хотел сделать перевыпуск - только через Новую Почту, т.е. платно. Бред. В моно, если что, без проблем можно перевыпуск сделать.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:57
Похоже - пора выделять спортсменов в отдельную ветку.
Они уже не прибиты гвоздями к бестолковому Окси
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mustbe
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:35
Всем доброго утра!
Может кто в курсе - по картам, выпускаемым ТАСом условия такие же, как были в Окси?
Если вытянуть средства на карту через приложение Спортбанка с Монобанка - нет ли комиссии и не будет ли овердрафта при оплате картой в тот же день?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:44
Anadonta написав:
Всем доброго утра! Может кто в курсе - по картам, выпускаемым ТАСом условия такие же, как были в Окси? Если вытянуть средства на карту через приложение Спортбанка с Монобанка - нет ли комиссии и не будет ли овердрафта при оплате картой в тот же день? Заранее благодарен!
Условия такие же (% на остаток только отличается: 1.8% у Окси, 2% - у ТАСа). Вытянуть получится без комиссии, овердрафта не будет - не раз так делал покупки.
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lloydbanksua
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