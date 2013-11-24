Правильно,таким способом не будет ни овера, ни комисий.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:28
Re: ОКСІ БАНК
Правильно,таким способом не будет ни овера, ни комисий.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:00
Re: ОКСІ БАНК
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:02
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41
Andrew75, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42
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