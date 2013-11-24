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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:28
Anadonta написав:
Если вытянуть средства на карту через приложение Спортбанка с Монобанка - нет ли комиссии и не будет ли овердрафта при оплате картой в тот же день?
Правильно,таким способом не будет ни овера, ни комисий.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:00
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
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Andrew75
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:02
Andrew75 написав:
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
Мне кредитного лимита не налили, подсказать не смогу...
Но это реально подстава.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41
Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42
Ромасик написав:Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
СЭПом.
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Andrew75
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