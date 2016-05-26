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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
2
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:28

Re: ОКСІ БАНК

  Anadonta написав:Если вытянуть средства на карту через приложение Спортбанка с Монобанка - нет ли комиссии и не будет ли овердрафта при оплате картой в тот же день?

Правильно,таким способом не будет ни овера, ни комисий.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:00

Re: ОКСІ БАНК

В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:02

  Andrew75 написав:В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.

Мне кредитного лимита не налили, подсказать не смогу...
Но это реально подстава.
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41

Andrew75, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42

  Ромасик написав:Andrew75, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить :wink:

СЭПом.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:20

  Andrew75 написав:
  Ромасик написав:Andrew75, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить :wink:

СЭПом.

Точно, дякую :)
А по вашому питанню, здається, вони переносили її у вкладку Кредит. Хоча може вже відповідь і не актуальна :wink:
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:46

  Ромасик написав:
  Andrew75 написав:
  Ромасик написав:Andrew75, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить :wink:

СЭПом.

Точно, дякую :)
А по вашому питанню, здається, вони переносили її у вкладку Кредит. Хоча може вже відповідь і не актуальна :wink:

Да она была в кредите, но после последней обновы ее там нет - есть сумма доступная + сумма использованная, сумма лимита. И такая фраза в рамочке "Делай покупки и не плати проценты в льготный период". Раньше на этом месте были цифры сколько надо погасить и до какой даты чтобы оставаться в грейсе. Может конечно это у меня так потому что я все что надо уже погасил в этом месяце. Но еще пара дней назад там были нули. А теперь вот такое "гасло"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:52

  Andrew75 написав:В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.


Да, действительно эту инфу к сожалению почему то убрали...
Теперь только через поддержку.
Valeriy237
 
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