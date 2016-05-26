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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 11:28
Anadonta написав:
Если вытянуть средства на карту через приложение Спортбанка с Монобанка - нет ли комиссии и не будет ли овердрафта при оплате картой в тот же день?
Правильно,таким способом не будет ни овера, ни комисий.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:00
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
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Andrew75
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 13:02
Andrew75 написав:
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
Мне кредитного лимита не налили, подсказать не смогу...
Но это реально подстава.
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:41
Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:42
Ромасик написав:Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
СЭПом.
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Andrew75
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:20
Andrew75 написав: Ромасик написав:Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
СЭПом.
Точно, дякую
А по вашому питанню, здається, вони переносили її у вкладку Кредит. Хоча може вже відповідь і не актуальна
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:46
Ромасик написав: Andrew75 написав: Ромасик написав:Andrew75
, последний день оплаты точно сегодня? Мне кажется, уже можно не спешить
СЭПом.
Точно, дякую
А по вашому питанню, здається, вони переносили її у вкладку Кредит. Хоча може вже відповідь і не актуальна
Да она была в кредите, но после последней обновы ее там нет - есть сумма доступная + сумма использованная, сумма лимита. И такая фраза в рамочке "Делай покупки и не плати проценты в льготный период". Раньше на этом месте были цифры сколько надо погасить и до какой даты чтобы оставаться в грейсе. Может конечно это у меня так потому что я все что надо уже погасил в этом месяце. Но еще пара дней назад там были нули. А теперь вот такое "гасло"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:52
Andrew75 написав:
В Спортбанке пропала кнопка, где можно было посмотреть, сколько платить денег для льготного периода. Никто не знает, как сейчас посмотреть? Сегодня последний день оплаты, а не понятно сколько нужно.
Да, действительно эту инфу к сожалению почему то убрали...
Теперь только через поддержку.
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