ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 04:20
Аж три партнери залишилося. Таке враження, наче ці кОчки муку замість протеїну мішають, а може навіть крохмаль, бо вже геть заплили.
klug
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Додано: Чет 01 кві, 2021 13:21
У Спорта есть платный овердрафт?
Adast
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Додано: Чет 01 кві, 2021 17:18
Adast написав:
У Спорта есть платный овердрафт?
Нету.
rollo
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Додано: Суб 03 кві, 2021 22:17
Прикол с этими тазик-спортами (414939).
Бин-чекеры видят этот спорт как Приват. Моня тоже считает его Приватом. За бугром карта не работает, по этой же причине. Соседок нельзя пополнить с этого спорта. Отказ идёт со стороны спорта по причине "некорректного терминала". А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом. Короче - что-то не то в этой консерватории
mustbe
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Додано: Суб 03 кві, 2021 23:04
mustbe написав:
А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом.
Тау у чому проблема з Прихватом? Якби його бачили як американську картку (як колись було зі Ідеєю), то це було б проблемою, а там має буде байдуже, хоч Прихват, хоч Білочка, хоч козлик. Точно не ліміти?
klug
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Додано: Нед 04 кві, 2021 08:37
klug Теста ради - попробуйте в иконе пополниться с тазик-спорта на 1грн
mustbe
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Додано: Нед 04 кві, 2021 13:02
mustbe написав:
Прикол с этими тазик-спортами (414939).
Бин-чекеры видят этот спорт как Приват.
Моня тоже считает его Приватом.
За бугром карта не работает, по этой же причине.
Соседок нельзя пополнить с этого спорта.
Отказ идёт со стороны спорта по причине "некорректного терминала".
А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом.
Короче - что-то не то в этой консерватории
Описывал ранее ситуацию с неуспешными попытками расплатиться таз-спортом за границей.
rollo
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12
На красном сообщают, что спорт на базе ОКСИ все, сворачивается. Будет полный переход на ТАС:
https://red-forum.com/threads/sportbank ... st-1708366
unknownurl
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