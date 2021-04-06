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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
47%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 04:20

Аж три партнери залишилося. Таке враження, наче ці кОчки муку замість протеїну мішають, а може навіть крохмаль, бо вже геть заплили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:21

У Спорта есть платный овердрафт?
Adast
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:18

  Adast написав:У Спорта есть платный овердрафт?

Нету.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:17

Прикол с этими тазик-спортами (414939).
Бин-чекеры видят этот спорт как Приват.
Моня тоже считает его Приватом.
За бугром карта не работает, по этой же причине.

Соседок нельзя пополнить с этого спорта.
Отказ идёт со стороны спорта по причине "некорректного терминала".
А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом.

Короче - что-то не то в этой консерватории
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:04

  mustbe написав:А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом.

Тау у чому проблема з Прихватом? Якби його бачили як американську картку (як колись було зі Ідеєю), то це було б проблемою, а там має буде байдуже, хоч Прихват, хоч Білочка, хоч козлик. Точно не ліміти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:37

klug
Теста ради - попробуйте в иконе пополниться с тазик-спорта на 1грн
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 13:02

  mustbe написав:Прикол с этими тазик-спортами (414939).
Бин-чекеры видят этот спорт как Приват.
Моня тоже считает его Приватом.
За бугром карта не работает, по этой же причине.

Соседок нельзя пополнить с этого спорта.
Отказ идёт со стороны спорта по причине "некорректного терминала".
А терминал "некорректен" скорее всего потому, что соседки тоже считают его Приватом.

Короче - что-то не то в этой консерватории

Описывал ранее ситуацию с неуспешными попытками расплатиться таз-спортом за границей.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12

Re: ОКСІ БАНК

На красном сообщают, что спорт на базе ОКСИ все, сворачивается. Будет полный переход на ТАС: https://red-forum.com/threads/sportbank ... st-1708366
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