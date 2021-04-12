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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:24
chipmunk написав:
Пора тему Спортбанк окрему робити, чи вже є?
Треба. Немає.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:32
С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.
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