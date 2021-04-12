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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
47%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:24

  chipmunk написав:Пора тему Спортбанк окрему робити, чи вже є?

Треба. Немає.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:32

Re: ОКСІ БАНК

С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.
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  #<1 ... 109110111112
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