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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:24
chipmunk написав:
Пора тему Спортбанк окрему робити, чи вже є?
Треба. Немає.
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miltador
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:32
С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.
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unknownurl
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:30
unknownurl написав:
С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH
. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH
за каждую операцию.
Ж - Жадность.
Не стать им даже жалким подобием мони.
Досвидос
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mustbe
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Додано: Вів 13 кві, 2021 00:18
У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.
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klug
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Додано: Вів 13 кві, 2021 06:10
unknownurl написав:
С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH
. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH
за каждую операцию.
Скидываю с моно и далее только для моб.оплат
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sens
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Додано: Вів 13 кві, 2021 07:49
klug написав:У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.
На сайте инфа есть, смотрите оферту.
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unknownurl
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