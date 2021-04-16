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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
47%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:24

  chipmunk написав:Пора тему Спортбанк окрему робити, чи вже є?

Треба. Немає.
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:32

Re: ОКСІ БАНК

С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:30

  unknownurl написав:С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.

Ж - Жадность.
Не стать им даже жалким подобием мони.
Досвидос
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:18

У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 06:10

  unknownurl написав:С 16.04 P2P переводы:
— 10 штук бесплатно через приложение sportbank, далее — 2% + 5 UAH. Если через другие P2P сервисы — комиссия 2% + 5 UAH за каждую операцию.

Скидываю с моно и далее только для моб.оплат
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:49

Re: ОКСІ БАНК

klug написав:У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.
На сайте инфа есть, смотрите оферту.
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 06:13

  klug написав:У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.

Уже и в приложении пуш пришел на этот счёт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:55

  lloydbanksua написав:
  klug написав:У застосунку не повідомляли, на сайті інфи немає. 16-го скажуть: "а ви хіба не знали?" Зовсім за буйки запливають. Але сваритися з ними ліньки, бо майже не користуюся.

Уже и в приложении пуш пришел на этот счёт.

Згідно закону він мав прийти місяць тому. Тим більше, що у мене, як такого пуша не було, а лише з'явився рядок у виписці. Якби у застосунок не зайшов, то і не побачив би. Дозвіл на пуші активний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:26

я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
tuxpuk
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 13:58

Re: ОКСІ БАНК

Новая редакция оферты уже на сайте:
Для Клієнтів, які не досягли 18 років та уклали з Банком Договір на умовах попередніх редакцій Публічної пропозиції, які передбачали можливість відкриття рахунків та отримання послуг Банку з 14 років, обслуговування таких рахунків та надання послуг Банку здійснюється відповідно доположень поточної редакції Публічної пропозиції (з урахуванням всіх змін) за виключенням обмежень встановлених діючим Законодавством.
Цим повідомляємо, що з 27.04.2021 року Банком буде призупинено укладення з фізичними особами Договору про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки, надання банківських,фінансових та інших послуг в межах проекту «Sportbank» на умовах цієї Публічної пропозиції. Про дату відновлення залучення клієнтів до послуг, що пропонуються Банком в межах проекту «Sportbank», Банк окремо опублікує таку інформацію.
Для Клієнтів, які уклали Договір до 27.04.2021р. всі умови обслуговування передбачені ним залишаються чинними, з урахування всіх змін, зокрема, що вносяться та публікуються шляхом подання Публічної пропозиці в новій редакції.

TL;DR: с 27.04.2021 ОКСИ Банк больше не будет выдавать карты Sportbank.
unknownurl
 
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