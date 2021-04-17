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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:13
tuxpuk кроме кешбека 10% на спорт - ничего интересного банка не предлагает.
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:57
Коротайте время в очереди в супермаркете с нашей игрой Cash-ball! Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь. Мы всем офисом готовимся к турниру, присоединяйтесь 😎
Также мы добавили в приложение секьюрный режим. Скрывайте баланс от любопытных глаз везде и в любое время. Фича работает по длинному тапу на баланс или зажатием иконки приложения.
Еще одна уникальная фишка — возможность скрыть любую транзакцию из ленты свайпом влево. Теперь о «тайных» покупках знаете только вы и sportbank 😏
Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02
Re: ОКСІ БАНК
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