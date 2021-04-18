tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка. думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил потом не пользовался а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
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tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка. думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил потом не пользовался а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?