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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
47%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:13

tuxpuk кроме кешбека 10% на спорт - ничего интересного банка не предлагает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:57

  tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?

Коротайте время в очереди в супермаркете с нашей игрой Cash-ball! Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь. Мы всем офисом готовимся к турниру, присоединяйтесь 😎

Также мы добавили в приложение секьюрный режим. Скрывайте баланс от любопытных глаз везде и в любое время. Фича работает по длинному тапу на баланс или зажатием иконки приложения.

Еще одна уникальная фишка — возможность скрыть любую транзакцию из ленты свайпом влево. Теперь о «тайных» покупках знаете только вы и sportbank 😏

https://facebook.com/groups/93593000345 ... 016618709/
ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02

Re: ОКСІ БАНК

  ramzes4 написав:Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь.

Господи, шо они курят :)
А выписку уже сделали нормальную? Я люблю в очереди анализировать свои траты :)
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05

Re: ОКСІ БАНК

tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
Убийца, вы серьезно!!??))
anis
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