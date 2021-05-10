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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 15
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
47%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:13

tuxpuk кроме кешбека 10% на спорт - ничего интересного банка не предлагает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:57

  tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?

Коротайте время в очереди в супермаркете с нашей игрой Cash-ball! Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь. Мы всем офисом готовимся к турниру, присоединяйтесь 😎

Также мы добавили в приложение секьюрный режим. Скрывайте баланс от любопытных глаз везде и в любое время. Фича работает по длинному тапу на баланс или зажатием иконки приложения.

Еще одна уникальная фишка — возможность скрыть любую транзакцию из ленты свайпом влево. Теперь о «тайных» покупках знаете только вы и sportbank 😏

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ramzes4
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02

Re: ОКСІ БАНК

  ramzes4 написав:Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь.

Господи, шо они курят :)
А выписку уже сделали нормальную? Я люблю в очереди анализировать свои траты :)
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05

Re: ОКСІ БАНК

tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
Убийца, вы серьезно!!??))
anis
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:23

По поводу первого льготного периода 120 дней. Он будет в любом случае, когда начнёшь пользоваться Кредитным лимитом или же в день, когда его начисляют/получаешь карту?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:33

  lloydbanksua написав:По поводу первого льготного периода 120 дней. Он будет в любом случае, когда начнёшь пользоваться Кредитным лимитом или же в день, когда его начисляют/получаешь карту?

Мне кажется, вполне понятно написано:
перший — до 120 днів з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:38

ingtrans в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:43

  lloydbanksua написав:ingtrans в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?

Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:00

С удивлением обнаружил, что в приложении ТАСовской спортивки отсутствует "Платеж по Украине" (как в ОКСИ).
ТАСя только на № карты разрешает пулять?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11

Re: ОКСІ БАНК

Более того, на ТАСовский спорт не работает тропинка Привата.
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
unknownurl
 
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