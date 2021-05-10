ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:13
tuxpuk кроме кешбека 10% на спорт - ничего интересного банка не предлагает.
lloydbanksua
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Додано: Суб 17 кві, 2021 14:57
tuxpuk написав:
я был одним из первопроходцев спортбанка.
думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил
потом не пользовался
а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
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ramzes4
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Додано: Суб 17 кві, 2021 16:02
ramzes4 написав:
Просто зажмите кнопку «Пополнить карту» и веселитесь.
Господи, шо они курят
А выписку уже сделали нормальную? Я люблю в очереди анализировать свои траты
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 19 кві, 2021 11:05
tuxpuk написав:я был одним из первопроходцев спортбанка. думал это убийца монобанка. кучу народа пригласил, до +105 кб по рефам добил потом не пользовался а сейчас не пойму, стоит вообще карту оставлять? есть какие-то уникальные плюшки?
Убийца, вы серьезно!!??))
anis
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:23
По поводу первого льготного периода 120 дней. Он будет в любом случае, когда начнёшь пользоваться Кредитным лимитом или же в день, когда его начисляют/получаешь карту?
lloydbanksua
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:33
lloydbanksua написав:
По поводу первого льготного периода 120 дней. Он будет в любом случае, когда начнёшь пользоваться Кредитным лимитом или же в день, когда его начисляют/получаешь карту?
Мне кажется, вполне понятно написано:
перший — до 120 днів з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт
ingtrans
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:38
ingtrans в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?
lloydbanksua
Повідомлень: 677
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Додано: Вів 27 кві, 2021 08:43
lloydbanksua написав: ingtrans
в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?
Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому
встановлений
кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
ingtrans
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:00
С удивлением обнаружил, что в приложении ТАСовской спортивки отсутствует "Платеж по Украине" (как в ОКСИ).
ТАСя только на № карты разрешает пулять?
ВIВ
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11
Более того, на ТАСовский спорт не работает тропинка Привата.
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
unknownurl
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