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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Вів 27 кві, 2021 08:43

  lloydbanksua написав:ingtrans в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?

Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:00

С удивлением обнаружил, что в приложении ТАСовской спортивки отсутствует "Платеж по Украине" (как в ОКСИ).
ТАСя только на № карты разрешает пулять?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11

Re: ОКСІ БАНК

Более того, на ТАСовский спорт не работает тропинка Привата.
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:29

  unknownurl написав:Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.

Оплата на одном сайте с тас-спорта через терминал ликпея - отлуп.
Спорт кивает на ликпей, ликпей - на банк.
Это можно как-то побороть ?
Или только ждать, пока спорт преодолеет все свои детские болячки ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:22

mustbe Ждать...
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37

  unknownurl написав:Ждать...

Ну это же просто позор какой-то, что картой нельзя оплатить на сайте.
Даже не представляю, что может быть более днищенского ...
mustbe
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