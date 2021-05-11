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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 кві, 2021 08:43
lloydbanksua написав:ingtrans
в том и дело, что для меня не совсем понятно. Если в этом месяце получил лимит, то отчёт уже пошел, даже не зависимо от того, воспользовался им или нет?
Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому встановлений
кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
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ingtrans
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:00
С удивлением обнаружил, что в приложении ТАСовской спортивки отсутствует "Платеж по Украине" (как в ОКСИ).
ТАСя только на № карты разрешает пулять?
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ВIВ
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11
Более того, на ТАСовский спорт не работает тропинка Привата.
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:29
unknownurl написав:
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
Оплата на одном сайте с тас-спорта через терминал ликпея - отлуп.
Спорт кивает на ликпей, ликпей - на банк.
Это можно как-то побороть ?
Или только ждать, пока спорт преодолеет все свои детские болячки ?
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mustbe
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:22
mustbe
Ждать...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37
unknownurl написав:
Ждать...
Ну это же просто позор какой-то, что картой нельзя оплатить на сайте.
Даже не представляю, что может быть более днищенского ...
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mustbe
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