Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 кві, 2021 08:43
Да, отсчет пошел. До 120 дней считается "з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт", а не месяца, в которым вы первый раз воспользовались лимитом.
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:00
С удивлением обнаружил, что в приложении ТАСовской спортивки отсутствует "Платеж по Украине" (как в ОКСИ).
ТАСя только на № карты разрешает пулять?
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:11
Re: ОКСІ БАНК
Более того, на ТАСовский спорт не работает тропинка Привата.
Еще даже не везде можно оплатить картой, иногда возникают ошибки.
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:29
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:37
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