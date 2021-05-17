В них вчора був День Народження. Суттєві знижки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 тра, 2021 05:36
Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:31
Так переходит с Окси будет автоматический, не нужно самого перевыпуск делать?
Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:46
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:02
Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:10
Re: Sportbank
Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?
Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:56
Додано: Вів 18 тра, 2021 03:32
Re: Sportbank
Нужно ли кидать по 100 грн каждый месяц льготного периода, в отличие от Привата и Ко? В Чаво пишется, что с Января по март траты нужно вернуть до Апреля и не забыть пополнять по 100 "в каждом месяце". В этой банке такие камни, что я не удивлюсь.
Так как по тарифам перевод на счет Таси до 10К идет бесплатно, у меня постал вопрос: Погашать кредитку Таси через Тас2ю кнопкой Погасить будет бесплатным до 10К? Там же вроде бы не П2П идет, а Р2А (на счет), разве нет? Никто не пробовал?
Ну и как пополнить-то карту Виза без комиссии наличкой? Есть шара через какие-то терминалы? Ну, или хотя бы через кеш-ин банкомат Таси?
Лимиты, я так понимаю, не настроить на ней? На тянучку п2п другими сервисами? А то вдруг какая-то услуга в инете пройдет как чистый п2п, а не торговая операция перевода...
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