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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 05:36

  klug написав:Пансер
Враховуючи цінову політику магазину, воно взагалі того вартувало?

В них вчора був День Народження. Суттєві знижки.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:31

Так переходит с Окси будет автоматический, не нужно самого перевыпуск делать?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 12:46

  lloydbanksua написав:Так переходит с Окси будет автоматический, не нужно самого перевыпуск делать?

Обіцяють до кінця літа зробити автоматичний перехід з відкриттям віртуальної картки, фізичну можна буде кур’єром по бажанню замовити.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:02

  miltador написав:
  lloydbanksua написав:Так переходит с Окси будет автоматический, не нужно самого перевыпуск делать?

Обіцяють до кінця літа зробити автоматичний перехід з відкриттям віртуальної картки, фізичну можна буде кур’єром по бажанню замовити.

Коли картам Оксі_Спорт капут?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:10

Re: Sportbank

Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 16:56

  Кочевник написав:Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?

нет
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:21

Квесторе_поверніться они, походу, сами не знают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 03:32

Re: Sportbank

Нужно ли кидать по 100 грн каждый месяц льготного периода, в отличие от Привата и Ко? В Чаво пишется, что с Января по март траты нужно вернуть до Апреля и не забыть пополнять по 100 "в каждом месяце". В этой банке такие камни, что я не удивлюсь.

Так как по тарифам перевод на счет Таси до 10К идет бесплатно, у меня постал вопрос: Погашать кредитку Таси через Тас2ю кнопкой Погасить будет бесплатным до 10К? Там же вроде бы не П2П идет, а Р2А (на счет), разве нет? Никто не пробовал?

Ну и как пополнить-то карту Виза без комиссии наличкой? Есть шара через какие-то терминалы? Ну, или хотя бы через кеш-ин банкомат Таси?

Лимиты, я так понимаю, не настроить на ней? На тянучку п2п другими сервисами? А то вдруг какая-то услуга в инете пройдет как чистый п2п, а не торговая операция перевода...
Slx
 
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