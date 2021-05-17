Додано: Вів 18 тра, 2021 03:32

Нужно ли кидать по 100 грн каждый месяц льготного периода, в отличие от Привата и Ко? В Чаво пишется, что с Января по март траты нужно вернуть до Апреля и не забыть пополнять по 100 "в каждом месяце". В этой банке такие камни, что я не удивлюсь.



Так как по тарифам перевод на счет Таси до 10К идет бесплатно, у меня постал вопрос: Погашать кредитку Таси через Тас2ю кнопкой Погасить будет бесплатным до 10К? Там же вроде бы не П2П идет, а Р2А (на счет), разве нет? Никто не пробовал?



Ну и как пополнить-то карту Виза без комиссии наличкой? Есть шара через какие-то терминалы? Ну, или хотя бы через кеш-ин банкомат Таси?



Лимиты, я так понимаю, не настроить на ней? На тянучку п2п другими сервисами? А то вдруг какая-то услуга в инете пройдет как чистый п2п, а не торговая операция перевода...