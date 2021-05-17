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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:19

Re: Sportbank

Купляв в офлайні в Горганах на Мишуги в Києві. 15% зараховано успішно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:11

Игруху запилили в приложухе.
После введения грабительского комиса 2% за манисенд - в качестве утешения запилить дебильную игруху.
Однако - в тренде, идут по стопам гороха )
mustbe
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Повідомлень: 5470
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  #<1 ... 110111112113
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