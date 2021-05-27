mephala написав:А где сейчас оф сайт спортбанка? на тас ниче не вижу. интересно увидеть их КБ программу. какие категории у них есть и какие МСС в этих категориях и что за ООО "ФК "Сан-Райз Финанс" с которой предлагают заключить публичную оферту в приложухе?
спортбанк - это какой-то непризнацнный ребенок всех банковских финтехпроэктов. Даже зная про его существование я не мог найти тему под него (эта тема недавно переименовалась в спортбанк), не мог даже убедиться что есть дополнительные кешбек категории кроме спорта, не говоря уже про сами категории. Про то как пополнять без комиса - аналогично нигде не указано. пока не получите карту - ничего не узнаете.
Slx Та то вы разленились У спортбанка есть оф.сайт, есть поддержка по телефону, в телеграме, вайбере, фб мессенджере, по эл. почте. Активно обновляется фб страница, инстаграм, есть страница в википедии. Есть представитель на форуме минфина и рэда, есть тема на техфоруме 4пда. Основатели активно пиарятся, раздают развернутые текстовые и видео интервью. Так что информации много. П.С. Вы правы, что логично было делать отдельную ветку, а не обсуждать на ветке титульного банка. Возможно так сделали из-за того, что ветка ОКСИ была непопулярная и ее хотелось популяризировать за счет спортбанка. Но тогда нужно было хотя бы переименовать ее на ОКСИ-Банк (спортбанк).
Bosstone, не знаю, не знаю. Понятно, что я мог поспрашивать в личке у людей или на ред пойти, но просто гугл или оф.инфа (про вики вообще молчу) скудна на некоторую информацию, ИМХО. Кстати, можно ли без комиса пополнить карту в банкомате/терминале ТАСи?
Вот форма бланка для закрытия счета Спортбанк-Таскомбанк. https://mega.nz/file/AVABFQ5b#_0GLV3hDf ... atjR2q0J5Q Вы бы знали как мне пришлось выбивать этот бланк формы заявления, которую в общем-то можно и в вольной форме написать с указанием личной информации и номер счета. Они никак не хотели ее давать незарегистрированному в банке человеку, хотя в ней нет личной информации. P.S. Опцию отправить ваши средства на благотворительный счет Таси я вырезал из нее:) Осталось только слегка подредактировать в зависимости сколько счетов открыто: карта либо карта + копилка.
Кочевник написав:Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?
нет
Неправильна відповідь!
555 грн - це ліміт на всі види кешбеку.
Не на все. Но похоже, что я ввел вас в "оману" . Мой фэйл - не допонял о каком кэшбеке Вы спрашивали. Под "партнерским" я понял "реферальный" а он действительно не входит в совокупные 555 грн. О нем и писал. А только сейчас до меня дошло что Вы спрашивали о кэшбеке с "фирмочек" которые там где-то на последней вкладке после категорийного кэшбека присутствуют. Я той вкладкой отродяся не пользовался (да и вообще местная кэшбек программа далеко не лидер - карта с лета на полке). Но у Вас прошу пардона искренне. "Вина на мне, боярин!" ;( Надеюсь, что не дюже подвел вас хвинансово ;(