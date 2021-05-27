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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:42

  mephala написав:А где сейчас оф сайт спортбанка? на тас ниче не вижу.
интересно увидеть их КБ программу.
какие категории у них есть и какие МСС в этих категориях
и что за ООО "ФК "Сан-Райз Финанс" с которой предлагают заключить публичную оферту в приложухе?

спортбанк - это какой-то непризнацнный ребенок всех банковских финтехпроэктов. Даже зная про его существование я не мог найти тему под него (эта тема недавно переименовалась в спортбанк), не мог даже убедиться что есть дополнительные кешбек категории кроме спорта, не говоря уже про сами категории. Про то как пополнять без комиса - аналогично нигде не указано.
пока не получите карту - ничего не узнаете.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:16

Slx
Та то вы разленились :)
У спортбанка есть оф.сайт, есть поддержка по телефону, в телеграме, вайбере, фб мессенджере, по эл. почте. Активно обновляется фб страница, инстаграм, есть страница в википедии. Есть представитель на форуме минфина и рэда, есть тема на техфоруме 4пда. Основатели активно пиарятся, раздают развернутые текстовые и видео интервью. Так что информации много.

П.С. Вы правы, что логично было делать отдельную ветку, а не обсуждать на ветке титульного банка. Возможно так сделали из-за того, что ветка ОКСИ была непопулярная и ее хотелось популяризировать за счет спортбанка. Но тогда нужно было хотя бы переименовать ее на ОКСИ-Банк (спортбанк).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 04:21

Re: Sportbank

Bosstone, не знаю, не знаю. Понятно, что я мог поспрашивать в личке у людей или на ред пойти, но просто гугл или оф.инфа (про вики вообще молчу) скудна на некоторую информацию, ИМХО.
Кстати, можно ли без комиса пополнить карту в банкомате/терминале ТАСи?

Вот форма бланка для закрытия счета Спортбанк-Таскомбанк. https://mega.nz/file/AVABFQ5b#_0GLV3hDf ... atjR2q0J5Q
Вы бы знали как мне пришлось выбивать этот бланк формы заявления, которую в общем-то можно и в вольной форме написать с указанием личной информации и номер счета. Они никак не хотели ее давать незарегистрированному в банке человеку, хотя в ней нет личной информации.
P.S. Опцию отправить ваши средства на благотворительный счет Таси я вырезал из нее:) Осталось только слегка подредактировать в зависимости сколько счетов открыто: карта либо карта + копилка.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 14:21

  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?

нет

Неправильна відповідь!

555 грн - це ліміт на всі види кешбеку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:09

  Кочевник написав:
  Flamingo написав:
  Кочевник написав:Ліміт по партнерському кешбеку входить в сукупний ліміт?

нет

Неправильна відповідь!

555 грн - це ліміт на всі види кешбеку.

Не на все. Но похоже, что я ввел вас в "оману" :(. Мой фэйл - не допонял о каком кэшбеке Вы спрашивали. Под "партнерским" я понял "реферальный" а он действительно не входит в совокупные 555 грн. О нем и писал. А только сейчас до меня дошло что Вы спрашивали о кэшбеке с "фирмочек" которые там где-то на последней вкладке после категорийного кэшбека присутствуют. Я той вкладкой отродяся не пользовался (да и вообще местная кэшбек программа далеко не лидер - карта с лета на полке).
Но у Вас прошу пардона искренне. "Вина на мне, боярин!" ;( Надеюсь, что не дюже подвел вас хвинансово ;(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:22

  Flamingo написав:Но у Вас прошу пардона искренне. "Вина на мне, боярин!" ;( Надеюсь, что не дюже подвел вас хвинансово ;(

Купівля полюбе була б в Gorgan'ах і Спортбанк все одно неповними дав більший кешбек ніж чимось іншим.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:54

Подскажите, когда гасить льготный период сегодня или в понедельник?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:08

  anikola13 написав:Подскажите, когда гасить льготный период сегодня или в понедельник?

По правилам, можно в понедельник. Но у меня был случай зачисления дневного сэпа следующим днем, поэтому советую не рисковать и отправить сегодня.
Востаннє редагувалось Bosstone в П'ят 28 тра, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:09

Скажите, а чтобы получить КБ по спорту, нужно что-то в приложухе предварительно делать?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:20

  la9 написав:Скажите, а чтобы получить КБ по спорту, нужно что-то в приложухе предварительно делать?

Нужно выбрать и сохранить категории кешбека
Bosstone
 
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