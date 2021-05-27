Додано: Вів 25 тра, 2021 20:16



П.С. Вы правы, что логично было делать отдельную ветку, а не обсуждать на ветке титульного банка. Возможно так сделали из-за того, что ветка ОКСИ была непопулярная и ее хотелось популяризировать за счет спортбанка. Но тогда нужно было хотя бы переименовать ее на ОКСИ-Банк (спортбанк).

Та то вы разленилисьУ спортбанка есть оф.сайт, есть поддержка по телефону, в телеграме, вайбере, фб мессенджере, по эл. почте. Активно обновляется фб страница, инстаграм, есть страница в википедии. Есть представитель на форуме минфина и рэда, есть тема на техфоруме 4пда. Основатели активно пиарятся, раздают развернутые текстовые и видео интервью. Так что информации много.