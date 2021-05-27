Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:39
Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?
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